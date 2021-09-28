«Интер» дороже «Шахтера» более чем в три раза

Сегодня команды сыграют во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов

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Сегодня донецкий «Шахтер» примет миланский «Интер» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Соперник украинской команды дороже ее более чем в три раза. Состав «Интера» оценивается в 573 миллиона евро по версии портала Transfermarkt, состав «Шахтера» – в 184 миллиона евро.

Самый дорогостоящий футболист в составе «Интера» – Лаутаро Мартинес, который оценивается в 80 миллионов евро. Это дороже, чем три самых дорогих футболиста «горняков». Додо, Манор Соломон и Тете оцениваются в 20 миллионов евро каждый.

Матч «Шахтер» – «Интер» начнется в 19:45.

Онлайн трансляция матча «Шахтер» – «Интер».