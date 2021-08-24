«Интер» готов купить Белотти у «Торино»

За форварда хотят более 30 миллионов евро

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«Интер» готов купить нападающего «Торино» Андреа Белотти.

«Нерадзурри» вступили в переговоры с туринской командой. Клуб сделал запрос о трансфере, сообщает Corriere dello Sport.

«Торино» готов продать своего капитана не менее чем за 30 миллионов евро. Клуб не горит желанием его отпускать.

«Интер» ищет замену для Ромелу Лукаку. Клуб уже подписал Эдина Джеко, но ищет форварда моложе.

Также среди вариантов – Хоакин Корреа из «Лацио», но за него хотят больше, чем за Белотти.