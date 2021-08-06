Агент Лукаку сделал загадочное заявление о будущем клиента
«Интер» готов продать Лукаку в «Челси» не менее, чем за 120 миллионов евро
Переговоры идут хорошо
10:32
Ромелу Лукаку / Фото: Eurosport
Форвард «Интера» Ромелу Лукаку все ближе к переходу в «Челси», сообщает Sky Sports.
По информации источника, переговоры идут хорошо. «Интер» согласился продать Лукаку не менее, чем за 120 миллионов евро и ждет еще одного предложения от «Челси».
Ранее сообщалось, что сам Лукаку не против перейти в «Челси».
Бывший гендиректор «Интер» Беппе Маротта еще несколько недель назад заявлял, что Лукаку не продается. Фанаты «Интера» уже протестуют против продажи Лукаку.
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