«Интер» готов продать Лукаку в «Челси» не менее, чем за 120 миллионов евро

Переговоры идут хорошо

Ромелу Лукаку / Фото: Eurosport

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку все ближе к переходу в «Челси», сообщает Sky Sports.

По информации источника, переговоры идут хорошо. «Интер» согласился продать Лукаку не менее, чем за 120 миллионов евро и ждет еще одного предложения от «Челси».

Ранее сообщалось, что сам Лукаку не против перейти в «Челси».

Бывший гендиректор «Интер» Беппе Маротта еще несколько недель назад заявлял, что Лукаку не продается. Фанаты «Интера» уже протестуют против продажи Лукаку.