Малиновский стал лучшим игроком чемпионата Италии по крутому показателю
«Интер» и «Милан» делали запрос по Малиновскому
Полузащитник мог сменить клуб летом
08:50
Фото: Sky Sports
«Интер» и «Милан» делали запрос о трансфере полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.
Правда, это было прошлым летом. Обе команды вели переговоры по украинцу, сообщает CalcioMercato.it.
В итоге, «Интер» отказался от трансфера из-за Антонио Конте. Экс-наставник боялся, что он не впишется в игру команды.
«Милан» же получил отказ от самой «Аталанты», так как клуб сделал украинца неприкасаемым. От переговоров отказались.
Накануне, Руслан забил «Ювентусу».
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