«Интер» и «Милан» делали запрос по Малиновскому

Полузащитник мог сменить клуб летом

Фото: Sky Sports

«Интер» и «Милан» делали запрос о трансфере полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.

Правда, это было прошлым летом. Обе команды вели переговоры по украинцу, сообщает CalcioMercato.it.

В итоге, «Интер» отказался от трансфера из-за Антонио Конте. Экс-наставник боялся, что он не впишется в игру команды.

«Милан» же получил отказ от самой «Аталанты», так как клуб сделал украинца неприкасаемым. От переговоров отказались.

Накануне, Руслан забил «Ювентусу».