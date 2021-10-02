Соломон: «Интер» – чемпион Италии, но весь матч доминировал «Шахтер»
«Интер» и «Милан» впервые в истории сыграют на выезде в одном туре
«Сан-Сиро» будут готовить к финальной части Лиги наций
2 октября 10:50
Фото: CalcioMercato
«Интер» и «Милан» впервые в истории сыграют на выезде в одном туре.
В 8-м туре чемпионата Италии «Интер» сыграет против «Сассуоло», а «Милан» отправится в гости к «Аталанте».
Такой календарь у обеих команд не спроста. Дело в том, что домашнюю арену команд будут готовить к финальной части Лиги наций, сообщает gazzetta.it.
Примечательно, что в 23-м туре Серии А обе команды сыграют дома. Организаторам придется разводить оба миланских клуба по дням, чтобы успеть подготовить газон.
Кроме «Сан-Сиро» также игры Лиги наций будут проводить в Турине на «Альянц Стэдиум».
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