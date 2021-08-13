Бурсак продолжает «интернет войну» с Редкачем, добавив тому пару килограммов
«Интер» хочет купить форварда «Аталанты» на место Лукаку
Бельгийца продали в «Челси»
11:35
Фото: CalcioNews
«Интер» определился с заменой нападающему Ромелу Лукаку.
Накануне, бельгиец был продан в «Челси». Миланский клуб начал поиски замены футболисту.
Им может стать форвард «Аталанты» Дуван Сапата. Переговоры между клубами уже стартовали, сообщает Sky Sport Italia.
Также «Интер» заинтересован в игроках «Наполи» Лоренцо Инсинье и «Лацио» Хоакине Корреа. Сапата – приоритетный варинт.