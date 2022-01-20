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«Интер» лишь в дополнительное время прошел «Эмполи» в Кубке Италии

Команда перевела игру в экстра-таймы в компенсированное время
Футбол Серия А (Италия)
07:48
«Интер» лишь в дополнительное время прошел «Эмполи» в Кубке Италии
twitter.com/Inter_it

«Интер» прошел «Эмполи» в 1/8 финала Кубка Италии.

«Нерадзурри» едва не вылетели в основное время. К 91-й минуте команда проигрывала 1:2, но сумела перевести игру в дополнительное время.

В первом экстра-тайме «Интер» забил третий мяч и вышел вперед. Оказалось, что этот гол стал последним в матче и хозяева прошли в следующий раунд.

Кубок Италии. 1/8 финала:

«Интер» – «Эмполи» 3:2 (ДВ)

Голы: Санчес, 13, Раноккья, 90+1, Сенси, 104 – Байрами, 61, Раду, 76 (АГ)

«Интер»: Раду, Д'Амброзио, Раноккия, Димарко, Думфриз, Видаль (Барелла 65), Гальярдини (Джеко 78), Весино (Чалханоглу 65), Дармиан (Перишич 65), Лаутаро Мартинес (Сенси 94), Корреа (Санчес 5)

«Эмполи»: Фурлан, Маркицца (Исмаили 85), Романьоли, Вити, Фьямоцци (Стоянович 85), Штулац, Бандинелли (Хендерсон 46), Журковски (Байрами 46), Асслани (Фаццини 97), Пинамонти (Риччи 46), Кутроне

Андрей Усмонов
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