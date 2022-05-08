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«Інтер» має намір підписати молодшого сина Ліліна Тюрама

Француза планують підготувати на заміну Брозовичу
Футбол Серия А (Италия)
13:53
«Інтер» має намір підписати молодшого сина Ліліна Тюрама
Кефрен Тюрам / Фото - mundodeportivo
Півзахисник «Ніцци» Кефрен Тюрам потрапив до списка бажаних покупок «Інтера» на літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Calciomercato.

Його розглядають як гравця, котрий буде розвиватися разом з хорватським хавбеком Марцело Брозовичем, а в майбутньому стане його заміною. 

Також є і альтернативні варіанти – Крістьян Аслані з «Емполі», Мортен Юлманд з «Лечче» та Єрді Схаутен з «Болоньї».

Зазначимо, що 21-річний Тюрам – молодший син легендарного гравця французького футболу Ліліана Тюрама. Він з літа 2019 року захищає кольори «Ніцци». Поточного сезону Кефрен провів 38 матчів, забив 4 голи та зробив 3 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що «Інтер» має намір підписати нову угоду з наставником команди Сімоне Індзагі.
Владимир Кириченко
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