«Челси» не хочет платить 80 миллионов евро за латераля «Интера»
«Интер» может подписать Думфриса на замену Хакими
Также в шорте-листе итальянского гранда и защитник «Челси»
09:57
Дензел Думфрис / Фото - myprivacy.dpgmedia.nlЗащитник ПСВ Дензел Думфрис может перебраться в Серию А и пополнить ряды «Интера». Об этом в Twitter сообщает журналист Никколо Скира.
Итальянский гранд рассматривает возможный переход 25-летнего игрока сборной Нидерландов в качестве замены Ашрафу Хакими, который в летом покинет клуб.
Также в шорте-листе «Интера» находится и защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста, который может войти в сделку по марокканцу.
Напомним, Думфрис был признан лучшим игроком матча Евро-2020 Украина – Нидерланды.
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