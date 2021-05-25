Жиру может перейти в «Рому»
«Интер» может провернуть трансфер Жиру
34-летний француз не против переехать в Серию А
21:20
Оливье Жиру / Фото - vbetnews.comФорвард «Челси» Оливье Жиру в летнее трансферное окно может перебраться в миланский «Интер».
«Нерадзурри» уже получили согласие игрока на переход, осталось лишь уладить вопросы с лондонцами. Об этом сообщает The Sun.
34-летний нападающий также может подписать контракт с одним из клубов МЛС, если данный переход не состоится.
В минувшем сезоне в активе Жиру 4 гола в 14 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что опытный француз может пополнить ряды «Ромы».
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