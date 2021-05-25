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«Интер» может провернуть трансфер Жиру

34-летний француз не против переехать в Серию А

Футбол Серия А (Италия)
21:20
«Интер» может провернуть трансфер Жиру
Оливье Жиру / Фото - vbetnews.com
Форвард «Челси» Оливье Жиру в летнее трансферное окно может перебраться в миланский «Интер». 

«Нерадзурри» уже получили согласие игрока на переход, осталось лишь уладить вопросы с лондонцами. Об этом сообщает The Sun.

34-летний нападающий также может подписать контракт с одним из клубов МЛС, если данный переход не состоится.

В минувшем сезоне в активе Жиру 4 гола в 14 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что опытный француз может пополнить ряды «Ромы».
Владимир Кириченко
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