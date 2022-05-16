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«Интер» на выезде победил «Кальяри» и отложил чемпионство «Милана»

Интрига в Италии будет до последнего тура
Футбол Серия А (Италия)
07:59
«Интер» на выезде победил «Кальяри» и отложил чемпионство «Милана»
Фото: Twitter Интера

В 37-м туре чемпионата Италии «Кальяри» в родных стенах проиграл «Интеру».

В первом тайме за «нерадзурри» отличился Дармиан, а во втором дубль сделал Мартинес.

«Кальяри» ответил лишь одним голом, которого было недостаточно для каких-то очков.

В турнирной таблице Серии А «Интер» набрал 81 очко и на 2 отстает от лидирующего «Милана» за тур до финиша чемпионата. В последнем туре «Милан» на выезде играет с «Сассуоло», а «Интер» принимает «Сампдорию».

Серия А, 37-й тур

«Кальяри» – «Интер» 1:3

Голы: Ликояннис, 53 – Дармиан, 25, Мартинес, 51, 84

«Кальяри»: Краньо, Белланова, Чеппителли, Альтаре (Карбони, 79), Ликояннис, Далберт (Перейро, 86), Марин (Базелли, 79), Грасси, Рог (Нандес, 56), Жоао Педро, Паволетти (Кейта Бальде, 56).

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Думфрис, 58), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Д`Амброзио, 70), Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла (Гальярдини, 58), Джеко (Корреа, 70), Мартинес (Санчес, 85).

Предупреждения: Дармиан (37), Чалханоглу (87).

Петр Приходько
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