«Интер» начал новый сезон с разгрома «Дженоа»

Джеко отличился в дебютном матче за клуб

Фото - Интер Милан

В первом туре итальянской Серии А «Интер» в родных стенах разгромил «Дженоа».

«Нерадзурри» уже у 14-й минуте добились комфортного преимуществ в две мяча. Отличились Шкриньяр и Чалханоглу.

После перерыва ситуация кардинально не изменилась. Хозяева продолжили забивать, правда, уже в концовке тайма. Голы Видаля и Джеко завершили разгром сопеника.

«Интер» стартовал в чемпионате Италии, добыв первые три очка в турнирной таблице.

Серия А, 1 тур

«Интер» – «Дженоа» 4:0

Голы: Шкриньяр, 6, Чалханоглу, 14, Видаль, 74, Джеко, 87

«Интер»: Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Думфрис, 84), Перишич (Димарко, 69), Брозович, Чалханоглу (Сатриано, 77), Сенси (Видаль, 69), Барелла (Весино, 77), Джеко.

«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Бираски (Серпе, 46), Ванхойсден, Камбьязо (Сабелли, 46), Стураро (Мелегони, 71), Бадель, Эрнани (Бьянки, 46), Ровелла, Пандев, Каллон (Фавилли, 54).

Предупреждения: Весино – Кришито, Стураро