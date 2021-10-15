«Интер» намерен продлить соглашения с Бареллой, Шкриньяром и Брозовичем

Итальянский желает сохранить своих лидеров





Николо Барелла / Фото - internationalchampionscup

«Для Бареллы готов контракт до 2026 года: переговоры с центральным защитником начнутся в ближайшее время. Продвинулись переговоры (даже если встреча была отложена) о продлении хорватского игрока [Брозовича] до 2025 года».

Миланский «Интер» готов подписать новые контракты с. Об этом говорится вжурналиста24-летний чемпион Европы-2020 в составе сборной Италии Барелла стал трансферной целью ПСЖ. В текущем сезоне он сыграл 9 матчей за клуб, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.Словак Шкриньяр в сезоне-2021/22 сыграл 9 матчей за «Интер» и отличился дважды.Что касается Брозовича, то он в текущем сезоне записал в свой актив одну голевую передачу в 9 матчах за итальянский гранд.Ранее сообщалось, что полузащитник «Интера»