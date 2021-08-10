Марсьяль: «Не считаю нас фаворитами в противостоянии с ПСЖ»
«Интер» намерен провернуть трансфер Марсьяля
Боссы итальянского гранда желают укрепить атакующую линию команды
16:39
Антони Марсьяль / Фото - reddevilarmada«Интер» находится в поисках исках в атакующую линию команды и рассматривает возможность приобретения форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля. Об этом сообщает The Sun.
Ранее сообщалось, что миланский клуб покинет бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, который продолжит карьеру в «Челси». А другой форвард команды Лаутаро Мартинес может уйти в «Тоттенхэм».
Напомним, ряды «Интера» может пополнить 35-летний лидер «Ромы» Эдин Джеко.
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