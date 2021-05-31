«Интер» намерен сохранить Лукаку

Форвард входит в планы нового тренера

Ромелу Лукаку / Фото: inter.it

«Интер» надеется сохранить в команде ведущего форварда Ромелу Лукаку.

После ухода из команды Антонио Конте, бельгиец также хотел бы сменить клуб летом. Впрочем, его заверили, что он является ключевым футболистом.

Как утверждает The Guardian Ромелу звонил Симоне Индзаги, который вскоре будет назначен тренером «Интера». Тот заверил, что рассчитывает на игрока.

Лукаку хотел бы вернуть «Челси».