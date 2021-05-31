Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Интер» намерен сохранить Лукаку

Форвард входит в планы нового тренера
Футбол Серия А (Италия)
13:12
«Интер» намерен сохранить Лукаку
Ромелу Лукаку / Фото: inter.it

«Интер» надеется сохранить в команде ведущего форварда Ромелу Лукаку.

После ухода из команды Антонио Конте, бельгиец также хотел бы сменить клуб летом. Впрочем, его заверили, что он является ключевым футболистом.

Как утверждает The Guardian Ромелу звонил Симоне Индзаги, который вскоре будет назначен тренером «Интера». Тот заверил, что рассчитывает на игрока.

Лукаку хотел бы вернуть «Челси».

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ромелу Лукаку Интер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Интер» хочет от ПСЖ 80 миллионов евро за Хакими
«Интер» хочет от ПСЖ 80 миллионов евро за Хакими
Футбол Серия А (Италия)
13:50
Агент хавбека «Интера» сам предлагал игрока «Шахтеру», но получил отказ
Агент хавбека «Интера» сам предлагал игрока «Шахтеру», но получил отказ
Футбол Серия А (Италия)
29 мая 14:14
Индзаги будет получать в «Интере» вдвое больше, чем в «Лацио»
Индзаги будет получать в «Интере» вдвое больше, чем в «Лацио»
Футбол Серия А (Италия)
28 мая 13:49
Лукаку может вернуться в бывший клуб
Лукаку может вернуться в бывший клуб
Футбол Серия А (Италия)
28 мая 13:12
Президент «Лацио»: «Индзаги согласился на новый контракт, а через сутки передумал»
Президент «Лацио»: «Индзаги согласился на новый контракт, а через сутки передумал»
Футбол Серия А (Италия)
28 мая 07:15
Симоне Индзаги договорился с «Интером». Сделка будет заключена в ближайшее время
Симоне Индзаги договорился с «Интером». Сделка будет заключена в ближайшее время
Футбол Серия А (Италия)
27 мая 21:27

Новости: Футбол

Суркис и Луческу посетили финал Лиги чемпионов
Суркис и Луческу посетили финал Лиги чемпионов
Украинская Премьер-лига
14:22
«Манчестер Сити» интересуется лидером «Астон Виллы»
«Манчестер Сити» интересуется лидером «Астон Виллы»
Премьер-Лига (Англия)
14:15
Месси снова без трофея со сборной? Кубок Америки под угрозой отмены
Месси снова без трофея со сборной? Кубок Америки под угрозой отмены
Сборные
14:01
«Интер» хочет от ПСЖ 80 миллионов евро за Хакими
«Интер» хочет от ПСЖ 80 миллионов евро за Хакими
Серия А (Италия)
13:50
Зинченко: «Не стесняюсь ставить в пример Диаша в сборной»
Зинченко: «Не стесняюсь ставить в пример Диаша в сборной»
Премьер-Лига (Англия)
13:35
Скандальный Муту возглавил клуб в Румынии
Скандальный Муту возглавил клуб в Румынии
В Европе
13:30
Полузащитник «Альянса» перейдет в «Ингулец»
Полузащитник «Альянса» перейдет в «Ингулец»
Украинская Премьер-лига
13:19
«Интер» намерен сохранить Лукаку
«Интер» намерен сохранить Лукаку
Серия А (Италия)
13:12
«Тоттенхэм» нашел замену Кейну
«Тоттенхэм» нашел замену Кейну
Премьер-Лига (Англия)
13:10
Все новости

Популярные новости

Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
4
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Все новости