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«Интер» намерен взять в аренду ван де Бека на замену Эриксену

«Манчестер Юнайтед» запросил за хавбека солидную сумму
Футбол Серия А (Италия)
13:45
«Интер» намерен взять в аренду ван де Бека на замену Эриксену
Донни ван де Бек / Фото - insidefutbol
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может перебраться в Серию А.

«Интер» находится в поисках атакующего полузащитника на замену Кристиану Эриксену, который во время матча Евро-2020 пережил остановку сердца. Неопределенность с будущим датчанина вынуждает итальянский гранд изучать другие варианты.

Как сообщает Calciomercato.com, ван де Бек входит в список целей «Интера».

«МЮ» хотел бы получить за экс-игрока «Аякса», минимум, 30 миллионов евро. Эти условия не устраивают миланцев, клуб готов взять 24-летнего игрока сборной Нидерландов в аренду.

В минувшем сезоне ван де Бек сыграл 19 матчей в АПЛ, лишь 4 – в основе, забив 1 гол.

Ранее сообщалось, что английский клуб готов отправить футболиста в дортмундскую «Боруссию».
Владимир Кириченко
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Теги

Донни ван де Бек Манчестер Юнайтед Интер

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