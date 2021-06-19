«Манчестер Юнайтед» готов отпустить ван де Бека в «Боруссию»
«Интер» намерен взять в аренду ван де Бека на замену Эриксену
«Манчестер Юнайтед» запросил за хавбека солидную сумму
13:45
Донни ван де Бек / Фото - insidefutbolХавбек «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может перебраться в Серию А.
«Интер» находится в поисках атакующего полузащитника на замену Кристиану Эриксену, который во время матча Евро-2020 пережил остановку сердца. Неопределенность с будущим датчанина вынуждает итальянский гранд изучать другие варианты.
Как сообщает Calciomercato.com, ван де Бек входит в список целей «Интера».
«МЮ» хотел бы получить за экс-игрока «Аякса», минимум, 30 миллионов евро. Эти условия не устраивают миланцев, клуб готов взять 24-летнего игрока сборной Нидерландов в аренду.
В минувшем сезоне ван де Бек сыграл 19 матчей в АПЛ, лишь 4 – в основе, забив 1 гол.
Ранее сообщалось, что английский клуб готов отправить футболиста в дортмундскую «Боруссию».
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