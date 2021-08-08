«Интер» готов продать Лукаку в «Челси» не менее, чем за 120 миллионов евро
«Интер» нашел замену Лукаку
Чемпионы Италии присматриваются к форварду «Ромы»
16:58
Ромелу Лукаку / Фото: facebook.com/Inter
Действующий триумфатор Серии А «Интер» нашел замену форварду Ромелу Лукаку, который, вероятно, уйдет в «Челси».
«Нерадзурри» хотят заполучить нападающего «Ромы» Эдина Джеко, сообщает The Sun. По информации источника, миланцы согласовали с боснийцем двухлетний контракт.
Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро считает, что распродажа «Интера» лишит клуб возможности бороться за «Скудетто».
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