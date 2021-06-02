«Интер» не отпустил Лаутаро в «Атлетико»

Мадридцы предлагали 50 миллионов евро

Фото: Sky Sports

«Интер» не отпустил форварда Лаутаро Мартинеса в «Атлетико».

Мадридский клуб предложил 50 миллионов евро за аргентинца, но не получил ответ. Как утверждает gazzetta.it, миланский клуб даже не рассмотрел это предложение.

За одного из своих лидеров клуб хочет выручить более 80 миллионов. Лаутаро недавно продлил контракт с клубом.

Мартинес провел 48 матчей в прошлом сезоне, в которых сумел забить 19 голов и еще 11 раз отдавал голевую передачу.

«Интер» близок к расставанию с защитником.