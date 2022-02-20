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«Интер» не воспользовался осечкой «Милана», уступив экс-клубу Де Дзерби

«Нерадзурри» пропустили дважды в первом тайме
Футбол Серия А (Италия)
20:59
«Интер» не воспользовался осечкой «Милана», уступив экс-клубу Де Дзерби
Фото - Серия А

В 26-м туре итальянской Серии А «Интер» дома уступил «Сассуоло».

Бывшая команда Роберто Де Дзерби шокировала фаворита в первом тайме. Уже к середине 45-минутки ее преимущество составило два мяча.

После голов Распадори и Скамакки «нерадзурри» начали оказывать давление. Но подопечным Симоне Индзаги удалось поразить ворота лишь на четвертой компенсированной минуте силами де Врея. И тот гол был отменен из-за игры рукой.

«Интер» упустил возможность вернуть себе лидерство в турнирной таблице. «Милан» оторвался от конкурента на два очка, но сыграл на матч больше. «Сассуоло» расположился в середине.

Серия А, 26 тур

«Интер» – «Сассуоло» 0:2

Голы: Распадори, 8, Скамакка, 26

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Думфрис, 46), де Врей, Шкриньяр, Димарко, Перишич (Д`Амброзио, 78), Чалханоглу (Видаль, 78), Гальярдини (Джеко, 46), Барелла, Санчес, Мартинес.

«Сассуоло»: Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Айхан (Руан, 46), Кирьякопулос, Пелузо, Лопес, Фраттези (Матеус Энрике, 71), Траоре (Харруи, 78), Берарди, Скамакка (Дефрель, 70), Распадори.

Предупреждения: Д`Амброзио – Распадори, Мюльдюр
Сергей Стаднюк
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