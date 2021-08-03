Довбык: «Стараюсь играть как Лукаку»
«Интер» непреклонен. «Челси» добавил к предложению по Лукаку топового защитника
Лондонцы твердо намерены заполучить форварда
3 августа 07:35
Ромелу Лукаку / фото -Getty Images
«Челси» предпринял еще 1 попытку заполучить нападающего сборной Бельгии и миланского «Интера» Ромелу Лукаку.
Лондонцы предложили за бельгийца более 100 миллионов евро и испанского латераля Маркоса Алонсо. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «нерадзурри» вновь ответили отказом.
Известно, что «синие» намерены повышать цену. Однако, гендир «Интера» ранее заявил, что Лукаку не продается.
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