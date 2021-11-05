«Интер» объявил о продлении контракта с чемпионом Европы

Контракт рассчитан на пять лет

Фото: Sky Sport Italia

«Интер» через свой сайт объявил о продлении контракта с полузащитником Николой Бареллой.

Новое соглашение рассчитано до 2026-го года. Он будет зарабатывать пять миллионов евро в год.

Барелла перешел в «Интер» два года назад из «Кальяри». В Серии А за «нерадзурри» он провел 47 матчей забив четыре мяча и сделав 12 ассистов.

Летом он выиграл Евро-2020 вместе со сборной Италии.

22-летний игрок также оказался среди номинантов на «Золотой мяч».