«Интер» подпишет долгосрочный контракт с лидером полузащиты
«Интер» объявил о продлении контракта с чемпионом Европы
Контракт рассчитан на пять лет
22:28
Фото: Sky Sport Italia
«Интер» через свой сайт объявил о продлении контракта с полузащитником Николой Бареллой.
Новое соглашение рассчитано до 2026-го года. Он будет зарабатывать пять миллионов евро в год.
Барелла перешел в «Интер» два года назад из «Кальяри». В Серии А за «нерадзурри» он провел 47 матчей забив четыре мяча и сделав 12 ассистов.
Летом он выиграл Евро-2020 вместе со сборной Италии.
22-летний игрок также оказался среди номинантов на «Золотой мяч».
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