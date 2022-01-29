Малиновский объяснил, почему пропустил матчи с «Интером» и «Лацио»
«Интер» объявил об аренде форварда «Дженоа»
Кайседо сменил клуб
16:51
Фото: inter.it
«Интер» через свой сайт сообщил, что арендовал у «Дженоа» нападающего Фелипе Кайседо.
33-летний эквадорец проведет в новой команде полгода. У лидера Серии А будет опция выкупа игрока.
За «Дженоа» он провел в нынешнем сезоне 9 матчей, забив один гол. Он работал с нынешним тренером «нерадзурри» Симоне Индзаги в «Лацио».
Также Кайседо выступал за «Базель», «Ман Сити», «Локомотив» и другие команды.
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