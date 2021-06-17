«Интер» объявил об уходе Янга

Защитник вернется в АПЛ

Фото: inter.it

Защитник «Интера» Эшли Янг покинет миланский клуб.

Итальянцы предложили футболисту контракт еще на год, но получили отказ. Ожидается, что он вернется в АПЛ.

На Янга вышла «Астон Вилла», которая предложила ему соглашение на два сезона. Защитник намерен согласиться, сообщает Sky Sports.

Янг уже играл за «Астон Виллу» с 2006 по 2011 год.

В «Интере» он провел два сезона.