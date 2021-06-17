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«Интер» объявил об уходе Янга
Защитник вернется в АПЛ
16:50
Фото: inter.it
Защитник «Интера» Эшли Янг покинет миланский клуб.
Итальянцы предложили футболисту контракт еще на год, но получили отказ. Ожидается, что он вернется в АПЛ.
На Янга вышла «Астон Вилла», которая предложила ему соглашение на два сезона. Защитник намерен согласиться, сообщает Sky Sports.
Янг уже играл за «Астон Виллу» с 2006 по 2011 год.
В «Интере» он провел два сезона.
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