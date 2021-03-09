«Интер» обыграл «Аталанту» благодаря единственному за весь матч удару в створ ворот

Фото: twitter.com/Inter

«Интер» в матче 26-го тура Серии А дома обыграл «Аталанту».

Игра получилась хоть и не зрелищной, но довольно интересной. Преимуществом владели гости, но забить им так и не удалось.

А вот «Интер» отличился с первого же удара в створ ворот. Шкриньяр был расторопнее всех в штрафной и попал в угол. Этот удар стал единственным для команды в створ ворот за весь матч. «Аталанта» отыграться не смогла. Руслан Малиновский был заменен в перерыве. Виктор Коваленко просидел весь матч на скамейке запасных.

«Интер» сохранил отрыв от «Милана» в 6 очков. «Аталанта» опустилась на 5-е место.

Серия А. 26-й тур:

«Интер» – «Аталанта» 1:0

Гол: Шкриньяр, 54

«Интер»: Ханданович, де Врей, Бастони, Шкриньяр, Хакими (Д`Амброзио, 85), Брозович (Гальярдини, 77), Перишич (Дармиан, 85), Видаль (Эриксен, 52), Барелла, Лукаку, Мартинес (Санчес, 77).

«Аталанта»: Спортьелло, Мэле, Ромеро, Толои, Гозенс, де Рон, Пессина (Миранчук, 73), Малиновский (Иличич, 46), Фройлер (Пашалич, 81), Гимшити (Паломино, 81), Сапата (Муриэль, 70).

Предупреждения: Ромеро