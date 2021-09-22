«Интер» одержал тяжелую победу над «Фиорентиной»

Чемпионат пришлось отыгрываться

Фото: twitter.com/Inter

«Интер» в матче 5 тура Серии А на выезде разобрался с «Фиорентиной».

Гостям пришлось отыгрываться с 23-й минуты, но во втором тайме они уже вели в счете, усилиями Дармиана и Джеко.

Сложнее стало хозяевам после удаления, и несмотря на усилия, отыграться им не удалось, а вот гости забили третий мяч и довели матч до победы.

Серия А. 5-й тур:

«Фиорентина» – «Интер» 1:3

Голы: Соттиль, 23 — Дармиан, 52, Джеко, 55, Перишич, 87

«Фиорентина»: Драговски, Настасич, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Кальехон, 84), Данкан (Кокорин, 84), Торрейра (Амрабат, 66), Бенасси (Одриосола, 66), Влахович, Гонсалес, Соттиль (Сапонара, 74).

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Думфрис, 66), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович, Чалханоглу (Гальярдини, 84), Барелла (Весино, 70), Джеко (Санчес, 70), Лаутаро (Димарко, 83).

Удаление: Гонсалес, 78