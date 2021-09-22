Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Интер» одержал тяжелую победу над «Фиорентиной»

Чемпионат пришлось отыгрываться
Футбол Серия А (Италия)
07:26
«Интер» одержал тяжелую победу над «Фиорентиной»
Фото: twitter.com/Inter

«Интер» в матче 5 тура Серии А на выезде разобрался с «Фиорентиной».

Гостям пришлось отыгрываться с 23-й минуты, но во втором тайме они уже вели в счете, усилиями Дармиана и Джеко.

Сложнее стало хозяевам после удаления, и несмотря на усилия, отыграться им не удалось, а вот гости забили третий мяч и довели матч до победы.

Серия А. 5-й тур:

«Фиорентина» – «Интер» 1:3

Голы: Соттиль, 23 — Дармиан, 52, Джеко, 55, Перишич, 87

«Фиорентина»: Драговски, Настасич, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Кальехон, 84), Данкан (Кокорин, 84), Торрейра (Амрабат, 66), Бенасси (Одриосола, 66), Влахович, Гонсалес, Соттиль (Сапонара, 74).

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Думфрис, 66), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович, Чалханоглу (Гальярдини, 84), Барелла (Весино, 70), Джеко (Санчес, 70), Лаутаро (Димарко, 83).

Удаление: Гонсалес, 78

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Интер Фиорентина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Интер» выиграл 1500-й матч в чемпионате Италии
«Интер» выиграл 1500-й матч в чемпионате Италии
Футбол Серия А (Италия)
11:10
Влахович: «Предложения из АПЛ? Я хотел остаться в «Фиорентине»
Влахович: «Предложения из АПЛ? Я хотел остаться в «Фиорентине»
Футбол Серия А (Италия)
21 сентября 20:51
«Интер» – самая результативная команда Серии А
«Интер» – самая результативная команда Серии А
Футбол Серия А (Италия)
21 сентября 13:00
«Интер» зимой подпишет хавбека «Манчестер Юнайтед»
«Интер» зимой подпишет хавбека «Манчестер Юнайтед»
Футбол Серия А (Италия)
19 сентября 11:33
Разозленный «Интер» уничтожил «Болонью» с неприличным счетом
Разозленный «Интер» уничтожил «Болонью» с неприличным счетом
Футбол Серия А (Италия)
18 сентября 20:58
«Фиорентина» за 30 минут оформила победу над «Дженоа»
«Фиорентина» за 30 минут оформила победу над «Дженоа»
Футбол Серия А (Италия)
18 сентября 18:02

Новости: Футбол

Экс-игрок «Металлиста»: «Шум на матче с «Десной» на «ОСК «Металлист» был, как на еврокубках»
Экс-игрок «Металлиста»: «Шум на матче с «Десной» на «ОСК «Металлист» был, как на еврокубках»
Кубок Украины по футболу
10:56
Цыганков: «Игры с «Шахтером» — всегда зрелище»
Цыганков: «Игры с «Шахтером» — всегда зрелище»
Суперкубок Украины
10:38
«Шахтер» может сравняться с «Динамо» по количеству побед в Суперкубке Украины
«Шахтер» может сравняться с «Динамо» по количеству побед в Суперкубке Украины
Суперкубок Украины
10:30
Воробей: «Фаворита в матче за Суперкубок Украины нет»
Воробей: «Фаворита в матче за Суперкубок Украины нет»
Украинская Премьер-лига
10:27
Один из лидеров «Шахтера» восстановился накануне матча за Суперкубок Украины
Один из лидеров «Шахтера» восстановился накануне матча за Суперкубок Украины
Суперкубок Украины
10:16
Харрис забил первый мяч за «Металлист» в дебютном матче
Харрис забил первый мяч за «Металлист» в дебютном матче
Кубок Украины по футболу
10:07
Гуллит рассказал, кого хотел бы видеть обладателем ЗМ
Гуллит рассказал, кого хотел бы видеть обладателем ЗМ
Премьер-Лига (Англия)
09:59
Ракицкий: «Поздравляю Ахметова. Извините, что в форме «Зенита», но такие времена»
Ракицкий: «Поздравляю Ахметова. Извините, что в форме «Зенита», но такие времена»
Украинская Премьер-лига
09:54
МЮ планирует зимой избавиться от форварда
МЮ планирует зимой избавиться от форварда
Премьер-Лига (Англия)
09:48
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости