«Интер» переиграл «Венецию» на выезде и не отпустил «Наполи» с «Миланом»

Команда Индзаги дважды отличилась в воротах соперника

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В матче 14-го тура чемпионата Италии «Интер» на выезде переиграл «Венецию».

За гостей по голу в каждом из таймов отличились Чалханоглу и Мартинес с пенальти.

В турнирной таблице Серии А «Интер» идет 3-м, имея в активе 31 очко. У «Наполи» и «Милана» по 32 очка, но у соперников «нерадзурри» по одному матчу в запасе.

Серия А, 14-й тур

«Венеция» – «Интер» 0:2

Голы: Чалханоглу, 37, Мартинес, 90+5, пен

«Венеция»: Ромеро, Маццокки (Юнсен, 62), Кальдара, Чеккарони, Хапс, Вакка (Тессманн, 71), Ампаду (Чрнигой, 84), Кийин, Бузио, Араму (Анри, 71), Окереке (Форте, 84).

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Думфрис, 71), Шкриньяр, Димарко, Бастони, Перишич (Д`Амброзио, 82), Брозович, Чалханоглу (Весино, 57), Барелла (Гальярдини, 82), Корреа (Мартинес, 58), Джеко.

Предупреждения: Араму (54), Хапс (90).