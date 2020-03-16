«Интер» планирует избавится от ряда игроков

Миланский клуб готов попрощаться со звездными хавбеками







Артуро Видаль / Фото - elperiscopio

Миланский «Интер» в летнее межсезонье намерен опустошить свои ряды. Об этом сообщает Calciomercato.Итальянский гранд хочет избавиться минимум от трех хавбеков –«Интер» намерен выручить не менее €10 миллионов от продажи Весино.Что качается Наингголана, то нынешний сезон бельгиец проводит в «Кальяри» на правах аренды. Руководство «Интера» ждет, что нынешний клуб игрока выкупит его контракт. Ориентировочная стоимость Раджи составляет €6 миллионов.В свою очередь, Видаль оценивается в €8 миллионов.Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед»