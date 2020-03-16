«Интер» заинтересован в услугах Матича
«Интер» планирует избавится от ряда игроков
Миланский клуб готов попрощаться со звездными хавбеками
16 марта 22:27
Артуро Видаль / Фото - elperiscopioМиланский «Интер» в летнее межсезонье намерен опустошить свои ряды. Об этом сообщает Calciomercato.
Итальянский гранд хочет избавиться минимум от трех хавбеков – Матиаса Весино, Артуро Видаля и Раджи Наингголана.
«Интер» намерен выручить не менее €10 миллионов от продажи Весино.
Что качается Наингголана, то нынешний сезон бельгиец проводит в «Кальяри» на правах аренды. Руководство «Интера» ждет, что нынешний клуб игрока выкупит его контракт. Ориентировочная стоимость Раджи составляет €6 миллионов.
В свою очередь, Видаль оценивается в €8 миллионов.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич может пополнить ряды «Интера».