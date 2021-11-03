«Интер» победил «Шериф» Вернидуба в группе «Шахтера»

Команда Индзаги обошла соперника в таблице

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В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Шериф» принимал «Интер».

Первый тайм прошел без забитых мячей, а во втором «Интер» все же сумел сломать оборону соперника. За гостей забивали Брозович, Шкриньяр и Санчес.

«Шериф» сумел ответить голом престижа уже в добавленное время, отличился Траоре.

В турнирной таблице этой группы «Интер» обошел «Шериф», набрав 7 очков, у команды Вернидуба осталось 6 баллов. «Шахтер» с 1 очком на последнем места.

Лига чемпионов, 4-й тур

«Шериф» – «Интер» 1:3

Голы: Траоре, 90+2 – Брозович, 54, Шкриньяр, 66, Санчес, 82

«Шериф»: Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Бруно, 73), Тилль, Аддо (Раделич, 62), Траоре, Кастаньеда, Яхшибоев (Джульен, 82).

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Думфрис, 46), де Врей (Раноккия, 85), Шкриньяр, Бастони, Димарко (Перишич, 64), Видаль, Брозович, Барелла, Джеко (Корреа, 81), Мартинес (Санчес, 82).

Предупреждения: Аддо (35), Дармиан (43), Кристиано (51), Коловос (61), Фернандо (63), Шкриньяр (67).