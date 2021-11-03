Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 5
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Милан - Порту 1:1 Окончен
19:45 Реал - Шахтер 2:1 Окончен
22:00 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Окончен
22:00 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Окончен
22:00 Ливерпуль - Атлетико 2:0 Окончен
22:00 Боруссия Дортмунд - Аякс 1:3 Окончен
22:00 Спортинг - Бешикташ 4:0 Окончен
22:00 Шериф - Интер 1:3 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:30 Волынь - Полесье 0:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 8) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Майнц - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Кадис -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Агробизнес - ВПК-Агро -:- Запланирован
17:30 Нива Т - Кривбасс -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Александрия - Металлист-1925 -:- Запланирован

«Интер» победил «Шериф» Вернидуба в группе «Шахтера»

Команда Индзаги обошла соперника в таблице
Футбол Лига чемпионов UEFA
00:00
«Интер» победил «Шериф» Вернидуба в группе «Шахтера»
Фото: Getty Images

В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Шериф» принимал «Интер».

Первый тайм прошел без забитых мячей, а во втором «Интер» все же сумел сломать оборону соперника. За гостей забивали Брозович, Шкриньяр и Санчес.

«Шериф» сумел ответить голом престижа уже в добавленное время, отличился Траоре.

В турнирной таблице этой группы «Интер» обошел «Шериф», набрав 7 очков, у команды Вернидуба осталось 6 баллов. «Шахтер» с 1 очком на последнем места.

Лига чемпионов, 4-й тур

«Шериф» – «Интер» 1:3

Голы: Траоре, 90+2 – Брозович, 54, Шкриньяр, 66, Санчес, 82

«Шериф»: Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Бруно, 73), Тилль, Аддо (Раделич, 62), Траоре, Кастаньеда, Яхшибоев (Джульен, 82).

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Думфрис, 46), де Врей (Раноккия, 85), Шкриньяр, Бастони, Димарко (Перишич, 64), Видаль, Брозович, Барелла, Джеко (Корреа, 81), Мартинес (Санчес, 82).

Предупреждения: Аддо (35), Дармиан (43), Кристиано (51), Коловос (61), Фернандо (63), Шкриньяр (67).

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шериф Интер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Лига чемпионов. «Шериф» уступил «Интеру». Как это было
Лига чемпионов. «Шериф» уступил «Интеру». Как это было
Футбол Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:50
Вернидуб рассказал, над каким компонентом работала его команда перед матчем с «Интером»
Вернидуб рассказал, над каким компонентом работала его команда перед матчем с «Интером»
Футбол Лига чемпионов UEFA
3 ноября 13:49
Алексис Санчес может продолжить карьеру в МЛС
Алексис Санчес может продолжить карьеру в МЛС
Футбол Серия А (Италия)
2 ноября 11:41
Эриксен возобновит карьеру в Нидерландах
Эриксен возобновит карьеру в Нидерландах
Футбол В Европе
2 ноября 10:27
Эриксен вскоре может вернуться на поле. В услугах хавбека заинтересован «Аякс»
Эриксен вскоре может вернуться на поле. В услугах хавбека заинтересован «Аякс»
Футбол Серия А (Италия)
2 ноября 09:41
Индзаги: «Матч с «Шерифом» важнее чем две игры в Серии А»
Индзаги: «Матч с «Шерифом» важнее чем две игры в Серии А»
Футбол Серия А (Италия)
31 октября 17:45

Новости: Футбол

«Шахтер» не в чем упрекнуть за матч с «Реалом». Но Де Дзерби продемонстрировал свою гибкость слишком поздно
Послесловие
«Шахтер» не в чем упрекнуть за матч с «Реалом». Но Де Дзерби продемонстрировал свою гибкость слишком поздно
Лига чемпионов UEFA
01:21
«Лейпциг» спас ничью в матче с ПСЖ на 92-й минуте
«Лейпциг» спас ничью в матче с ПСЖ на 92-й минуте
Лига чемпионов UEFA
00:26
«Спортинг» и во второй раз разгромил «Бешикташ», снова забив сопернику 4 мяча
«Спортинг» и во второй раз разгромил «Бешикташ», снова забив сопернику 4 мяча
Лига чемпионов UEFA
00:11
«Интер» победил «Шериф» Вернидуба в группе «Шахтера»
«Интер» победил «Шериф» Вернидуба в группе «Шахтера»
Лига чемпионов UEFA
00:00
«Боруссия» сумела забить после удаления, но «Аякс» добыл волевую победу
«Боруссия» сумела забить после удаления, но «Аякс» добыл волевую победу
Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:55
Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Атлетико». Как это было
Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Атлетико». Как это было
Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:53
«Ливерпуль» в большинстве переиграл «Атлетико» и выиграл группу за два матча до конца
«Ливерпуль» в большинстве переиграл «Атлетико» и выиграл группу за два матча до конца
Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:52
«Манчестер Сити» с Зинченко, несмотря на автогол, разгромил «Брюгге» Соболя
«Манчестер Сити» с Зинченко, несмотря на автогол, разгромил «Брюгге» Соболя
Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:50
Лига чемпионов. «Шериф» уступил «Интеру». Как это было
Лига чемпионов. «Шериф» уступил «Интеру». Как это было
Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:50
Все новости

Популярные новости

«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:58
41
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 18:10
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 13:12
13
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 14:52
1
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 октября 11:59
Все новости