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«Интер» подпишет долгосрочный контракт с лидером полузащиты
«Нерадзурри» не хотят терять ключевого игрока
29 октября 11:51
Николо Барелла / фото - Inter Milano
Миланский «Интер» планирует продлить контракт с полузащитником Николо Бареллой, сообщает журналист Фабрицио Романо.
В клубе ценят игровые качества хавбека и хотят сохранить его на долгие годы.
«Нерадзурри» готовы предложить лидеру центра поля пятилетний контракт с существенным повышением оклада.
Боссы клуба рассматривают Бареллу как потенциального капитана команды.
Ранее миланцы продлили соглашение с ключевым игроком нападения.
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