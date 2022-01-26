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«Интер» подпишет форварда «Дженоа» Кайседо

Он работал с Индзаги в «Лацио»
Футбол Серия А (Италия)
13:27
«Интер» подпишет форварда «Дженоа» Кайседо
Фото: Genoa

«Интер» близок к подписанию нападающего Фелипе Кайседо из «Дженоа».

Сделка может быть завершена в ближайшие дни. Сам эквадорец уже согласился на переход, сообщает Sky Sport Italia.

С форвардом знаком тренер Симоне Индзаги, который работал с ним в «Лацио». Вероятно, «Интер» возьмет игрока в аренду.

Кайседо провел 10 матчей в нынешнем сезоне за «Дженоа», забив три мяча.

Андрей Усмонов
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