«Интер» подпишет форварда «Дженоа» Кайседо

Он работал с Индзаги в «Лацио»

Фото: Genoa

«Интер» близок к подписанию нападающего Фелипе Кайседо из «Дженоа».

Сделка может быть завершена в ближайшие дни. Сам эквадорец уже согласился на переход, сообщает Sky Sport Italia.

С форвардом знаком тренер Симоне Индзаги, который работал с ним в «Лацио». Вероятно, «Интер» возьмет игрока в аренду.

Кайседо провел 10 матчей в нынешнем сезоне за «Дженоа», забив три мяча.