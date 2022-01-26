Защитник «Барселоны» не хочет продлевать контракт с клубом из-за интереса «Реала»
«Интер» подпишет форварда «Дженоа» Кайседо
Он работал с Индзаги в «Лацио»
13:27
Фото: Genoa
«Интер» близок к подписанию нападающего Фелипе Кайседо из «Дженоа».
Сделка может быть завершена в ближайшие дни. Сам эквадорец уже согласился на переход, сообщает Sky Sport Italia.
С форвардом знаком тренер Симоне Индзаги, который работал с ним в «Лацио». Вероятно, «Интер» возьмет игрока в аренду.
Кайседо провел 10 матчей в нынешнем сезоне за «Дженоа», забив три мяча.
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