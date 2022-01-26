«Интер» подпишет игрока «Аталанты» за 30 миллионов евро

Немец будет арендован с правом выкупа

Фото: Sky Sport

Защитник «Аталанты» Робин Гозенс близок к переходу в «Интер».

Чемпион Италии возьмет игрока в аренду с обязательным правом выкупа за 30 миллионов евро. Контракт с 27-летним игроком уже согласован, сообщает gazzetta.it.

Немец также был интересен «Ювентусу», но те предпочли искать зимой нападающего. За «Аталанту» Гозенс играет с 2017-го года. До этого он выступал в Нидерландах.

В нынешнем сезоне он провел шесть матчей забив один мяч.