Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСообразить на четверых. Сегодня станет известно, подерется ли Усик с Фьюри
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Интер» подпишет игрока «Аталанты» за 30 миллионов евро

Немец будет арендован с правом выкупа
Футбол Серия А (Италия)
14:45
«Интер» подпишет игрока «Аталанты» за 30 миллионов евро
Фото: Sky Sport

Защитник «Аталанты» Робин Гозенс близок к переходу в «Интер».

Чемпион Италии возьмет игрока в аренду с обязательным правом выкупа за 30 миллионов евро. Контракт с 27-летним игроком уже согласован, сообщает gazzetta.it.

Немец также был интересен «Ювентусу», но те предпочли искать зимой нападающего. За «Аталанту» Гозенс играет с 2017-го года. До этого он выступал в Нидерландах.

В нынешнем сезоне он провел шесть матчей забив один мяч.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Аталанта Интер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Интер» подпишет форварда «Дженоа» Кайседо
«Интер» подпишет форварда «Дженоа» Кайседо
Футбол Серия А (Италия)
13:27
Петраков сообщил, что отказался от стажировки в «Аталанте»
Петраков сообщил, что отказался от стажировки в «Аталанте»
Футбол Сборная Украины
25 января 21:50
«Аталанта» объявила о подписании игрока на позицию Малиновского
«Аталанта» объявила о подписании игрока на позицию Малиновского
Футбол Серия А (Италия)
24 января 19:47
Петраков в феврале уедет на стажировку в топ-клуб Италии
Петраков в феврале уедет на стажировку в топ-клуб Италии
Футбол В Европе
24 января 14:50
Лидер «Аталанты» вновь находится в депрессии. Он не играл два последних матча
Лидер «Аталанты» вновь находится в депрессии. Он не играл два последних матча
Футбол Серия А (Италия)
23 января 12:32
Гасперини: «У нас выбыли 10 игроков. Многим пришлось играть на непривычных позициях»
Гасперини: «У нас выбыли 10 игроков. Многим пришлось играть на непривычных позициях»
Футбол Серия А (Италия)
23 января 09:10

Новости: Футбол

Павелко: «Петраков отправится в Турцию, где проходят сборы клубы УПЛ»
Павелко: «Петраков отправится в Турцию, где проходят сборы клубы УПЛ»
Сборная Украины
18:17
Суркис раскритиковал новые правила FIFA об арендованных футболистах
Суркис раскритиковал новые правила FIFA об арендованных футболистах
Украинская Премьер-лига
17:59
Соломон: «Последние 4 года я страдал от хронической боли»
Соломон: «Последние 4 года я страдал от хронической боли»
Украинская Премьер-лига
16:59
Милевский стал игроком сборной Украины
Милевский стал игроком сборной Украины
Украинская Премьер-лига
16:53
Суркис: «Реброва хотели пригласить в сборную, но он ведь не пожарник»
Суркис: «Реброва хотели пригласить в сборную, но он ведь не пожарник»
Украинская Премьер-лига
16:33
Коноплянка разорвет контракт с «Шахтером» в ближайшие дни – источник
Коноплянка разорвет контракт с «Шахтером» в ближайшие дни – источник
Украинская Премьер-лига
15:55
«Базель» сделал предложение «Динамо» и «Шахтер» по двум форвардам
«Базель» сделал предложение «Динамо» и «Шахтер» по двум форвардам
Украинская Премьер-лига
14:56
«Интер» подпишет игрока «Аталанты» за 30 миллионов евро
«Интер» подпишет игрока «Аталанты» за 30 миллионов евро
Серия А (Италия)
14:45
«Металлист» впервые на сборах в Турции не смог одержать победу в матче
«Металлист» впервые на сборах в Турции не смог одержать победу в матче
Первая лига
14:37
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
3
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
3
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
22 января 19:59
1
Все новости