«Интер» повторяет чемпионский результат сезона-2007/2008

В матче 21-го тура Серии А подопечные Индзаги победили «Лацио»

«Интер» добыл победу над «Лацио»﻿ / фото - Getty Images

В домашнем матче 21-го тура Серии А миланский «Интер» добыл победу над «Лацио» и поднялся на первое место таблицы чемпионата Италии.

После 20-и матчей в сезоне подопечные Симоне Индзаги набрали 49 очков. Это первый подобный командный результат за последние 14 лет. Последний раз миланцы показали подобное в сезоне-2007/2008. В том году «Интер» стал чемпионом Серии А.

Напомним, Индзаги подвел итоги матча против «Лацио».