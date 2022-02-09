Кубок Италии. «Интер» побеждает «Рому». Как это было
«Интер» пробился в полуфинал Кубка Италии, обыграв «Рому»
Джеко забил бывшей команде
07:51
Фото: twitter.com/Inter
«Интер» в матче четвертьфинала Кубка Италии обыграл дома «Рому».
Хозяева забили дважды в каждом из таймов. Голы на счету Джеко и Санчеса.
«Рома» также могла забить, но свои моменты упустила. «Интер» пробился в полуфинал.
Кубок Италии. 1/4 финала:
«Интер» – «Рома» 2:0
Голы: Джеко, 2, Санчес, 68
«Интер»: Ханданович, Дармиан, Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони (де Врей, 45), Перишич (Думфрис, 85), Видаль (Весино, 85), Брозович, Барелла (Чалханоглу, 85), Джеко (Мартинес, 76), Санчес.
«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер (Кумбула, 46), Винья (Эль-Шаарави, 76), Мхитарян, Сержиу Оливейра (Пеллегрини, 70), Верету (Кристанте, 70), Дзаньоло, Абрахам (Афена-Гьян, 89).
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