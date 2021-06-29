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«Интер» продлил контракт с 35-летним ветераном

Коларов останется в миланском клубе до следующего лета
Футбол Серия А (Италия)
17:50
«Интер» продлил контракт с 35-летним ветераном
Александр Коларов / Фото: Getty Images

Защитник «Интера» Александр Коларов продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба «нерадзурри».

35-летний игрок будет выступать в «Интере» до следующего лета и заработает за это время 1,5 миллиона евро.

Коларов в прошлом сезоне провел в «Интере» 11 матчей и выиграл Серию А с командой, это его первый троыей в карьере. Ранее Коларов выступал за «Лацио» и «Рому».

Напомним, что новым главным тренером «Интера» стал Симоне Индзаги, который ранее возглавлял «Лацио».

Петр Приходько
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Интер Александр Коларов

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