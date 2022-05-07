«Интер» проигрывал «Эмполи» 0:2, но вырвал победу и вышел на 1-е место в Серии А

«Нерадзурри» продолжают борьбу за чемпионство с «Миланом»

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В 36-м туре Серии А «Интер» в волевом стиле победил «Эмполи».

К середине первого тайма хозяева горели 0:2, но затем исправили ситуацию. К перерыву счет был уже 2:2, а во втором тайме «Интер» забил еще дважды, добыв победу.

В турнирной таблице Серии А «Интер» опередил «Милан» на 1 очко и вырвался в лидеры, но у «россонери» есть игра в запасе.

Серия А, 36-й тур

«Интер» – «Эмполи» 4:2

Голы: Романьоли, 40, автогол, Мартинес, 45, 64, Санчес, 90 – Пинамонти, 5, Аслани, 28

«Интер»: Ханданович, Думфрис (Дармиан, 77), де Врей, Шкриньяр, Димарко (Д`Амброзио, 70), Перишич, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 70), Барелла, Корреа (Санчес, 82), Мартинес (Джеко, 70).

«Эмполи»: Викарио, Фьямоцци (Бенасси, 78), Романьоли, Луперто, Паризи, Штулац (Исмайли, 69), Бандинелли, Журковски (Хендерсон, 61), Аслани, Байрами (Ди Франческо, 60; Кутроне, 68), Пинамонти.

Предупреждение: Мартинес (65).