«Интер» проявляет интерес к защитнику «Шахтера»

Бразилец может оказаться в Серии А

Фото: shakhtar.com

«Интер» заинтересован в защитнике «Шахтера» Додо.

Итальянский клуб проявляет интерес к бразильцу. Связано это с тяжелой адаптацией новичка команды Дензела Думфриса. Он может покинуть команду зимой.

На место голландца рассматривается Додо. Правда, «Шахтер» хочет выручить немалую сумму за одного из своих лидеров.

Как сообщает InterLive, «горняки» хотят не менее 25 миллионов евро за Додо. Впрочем, ранее «Шахтер» отклонил предложение «Баварии» в размере 30 миллионов евро за игрока.

Отмечается, что у агента бразильца хорошие отношения со спортивным директором «Интера». Это может ускорить переход.