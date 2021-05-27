Сарри и Консейсау – среди претендентов на пост наставника «Интера»
«Интер» пытается дожать Индзаги. Итальянец до сих пор не определился со своим будущем
Миланский клуб намерен подписать контракт с наставником «Лацио»
20:21
Симоне Индзаги / Фото - footballfancastНаставник «Лацио» Симоне Индзаги может стать у руля миланского «Интера».
Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, итальянский специалист не подписывал никаких документов, связанных с продолжением сотрудничества с римским клубом.
«Интер» продолжает переговоры с Индзаги и считает его главным кандидатом на место, освободившееся после разрыва соглашения с Антонио Конте.
Ранее сообщалось, что Индзаги договорился о новом контракте с «Лацио».
Комментарии 0