«Интер» намерен провернуть трансфер Марсьяля
«Интер» расторг контракт с опытным хавбеком
В прошлых сезонах игрок катался по арендам
17:59
Раджа Наингголан / фото - 90min
Миланский «Интер» договорился о расторжении контракта с бельгийским полузащитником Раджа Наингголаном, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.
Прошлые два сезона хавбек провел в аренде в «Кальяри», а по возвращению в стан «нерадзурри» стороны приняли решение прекратить сотрудничество.
Как сообщает источник, клуб выплатит бельгийцу 50% суммы отступных, прописанной в контракте.
Напомним, «Интер» продаст лидера атаки в «Челси» за огромную сумму.
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