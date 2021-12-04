«Интер» разгромил «Рому» на «Стадио Олимпико»

Команда Моуриньо проиграла практически без шансов

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В матче 16-го тура чемпионата Италии «Рома» принимала «Интер» и разгромно проиграла сопернику.

Команда Симоне Индзаги взялась за дело с первых минут. «Интер» был более активным и напористым, в следствии чего пришли голы.

Сначала красиво прямым ударом с углового отличился Чалханоглу.

Через 9 минут в ворота своей бывшей команды забил Джеко.

А Думфрис уже на 39-й минуте сделал счет разгромным.

Во 2-м тайме «Интер» не хотел, а «Рома» – не могла. Команда Индзаги довела встречу до уверенной победы.

В турнирной таблице Серии А«Интер» закрепился на 2-м месте, набрав 37 очков. У «Ромы» осталось 25 баллов. Пока 5-я строчка, но у конкурентов ниже, которые уже поджимают команду Моуриньо, есть игра в запасе.

Серия А, 16-й тур

«Рома» – «Интер» 0:3

Голы: Чалханоглу, 15, Джеко, 24, Думфрис, 39

«Рома»: Руй Патрисиу, Рожер, Смоллинг, Манчини, Кумбула (Бове, 61), Винья, Мхитарян, Верету (Вольпато, 90), Кристанте, Дзаньоло, Шомуродов.

«Интер»: Ханданович, Думфрис, Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 76), Перишич, Брозович, Чалханоглу (Сенси, 83), Барелла (Видаль, 59), Корреа (Санчес, 59), Джеко (Весино, 76).

Предупреждения: Рожер (37), Барелла (47), Манчини (63), Дзаньоло (75).