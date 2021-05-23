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«Интер» разгромил «Удинезе» в последнем туре Серии А
Команда Конте забила сопернику 5 мячей
18:59
Фото: Twitter
В 38-м туре Серии А «Интер» разгромил «Удинезе» в родных стенах.
За хозяев поля забивали Янг, Эриксен, Мартинес, Лукаку и Перишич.
«Интер» завершил сезон в Италии в качестве чемпиона.
Серия А, 38-й тур
«Интер» – «Удинезе» 5:1
Голы: Янг, 8, Эриксен, 44, Мартинес, 55, Перишич, 64, Лукаку, 71 – Перейра, 79
«Интер»: Ханданович (Паделли, 46), Хакими (Перишич, 57), Раноккия, Д`Амброзио, Янг, Сенси (Эриксен, 39), Гальярдини, Весино, Бастони, Мартинес (Лукаку, 57), Пинамонти (Санчес, 65).
«Удинезе»: Муссо (Гаспарини, 88), Молина, Ларсен, Бонифаци, Зегелар (Форестьери, 59), Перейра, Уолас (Палумбо, 88), Самир, де Пауль (Макенго, 69), Родриго Бекао, Окака Чука (Льоренте, 59).
Предупреждение: Мартинес (26).
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