«Интер» зимой подпишет хавбека «Манчестер Юнайтед»
«Интер» – самая результативная команда Серии А
«Нерадзурри» станут следующим соперником «Шахтера» в Лиге чемпионов
13:00
Фото: twitter.com/Inter
В пятом туре Серии А «Интер» разгромил «Болонью» со счетом 6:1.
Украинских болельщиков этот матч интересует в разрезе донецкого «Шахтера», ведь вскоре «горнякам» предстоит сыграть против «нерадзурри» в Лиге чемпионов.
Судя по результативности команды Симоне Индзаги «Шахтеру» будет очень трудно, ведь «Интер – самая забивная команда Серии А. В пяти матчах внутреннего чемпионата «нерадзурри» забили 15 мячей!
При этом единственный раз, когда футболисты «Интера» покинули поле без голов случился в Лиге чемпионов против «Реала» (0:1).
Матч «Шахтер» – «Интер» состоится 28 сентября.
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