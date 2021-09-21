«Интер» – самая результативная команда Серии А

«Нерадзурри» станут следующим соперником «Шахтера» в Лиге чемпионов

Фото: twitter.com/Inter

В пятом туре Серии А «Интер» разгромил «Болонью» со счетом 6:1.

Украинских болельщиков этот матч интересует в разрезе донецкого «Шахтера», ведь вскоре «горнякам» предстоит сыграть против «нерадзурри» в Лиге чемпионов.

Судя по результативности команды Симоне Индзаги «Шахтеру» будет очень трудно, ведь «Интер – самая забивная команда Серии А. В пяти матчах внутреннего чемпионата «нерадзурри» забили 15 мячей!

При этом единственный раз, когда футболисты «Интера» покинули поле без голов случился в Лиге чемпионов против «Реала» (0:1).

Матч «Шахтер» – «Интер» состоится 28 сентября.