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«Интер» – «Шахтер»: прогноз на самый важный матч осени для «горняков»

Прервут ли команды сухую серию в очных встречах?
Футбол Прогнозы
24 ноября 11:15
«Интер» – «Шахтер»: прогноз на самый важный матч осени для «горняков» Прогноз

Конечно, не сладко «Шахтеру» придется на «Джузеппе Меацца». «Интер» на своем поле, да еще и окрыленный победой в чемпионате над «Наполи» (3:2). У «горняков» нет варианта припарковать автобус, как это было прошлой осенью. Любой результат, кроме победы, лишает их шансов не только на плей-офф Лиги чемпионов, но и даже на еврокубки. Закрутка у этой встречи что надо.

В линии букмекеров сразу бросается в глаза коэффициент на тотал больше 2,5 голов, который находится в районе 1,5. Это весьма забавно учитывая то, что предыдущие три матча между этими командами завершались с нулями на табло. Тем не менее, я тоже склоняюсь в сторону ТБ, вот только коэффициент на классический ТБ 2,5 сильно расстроил.

О том, что будут голы кричит предматчевый расклад. «Шахтеру» победа дает возможность вернуться не просто в борьбу за Лигу Европы, но и помечтать о плей-офф Лиги чемпионов. «Интеру» же успех, скорее всего, гарантирует второе место в группе, но при том условии, что «Реал» в параллельном матче не проиграет «Шерифу».

Ожидаю довольно карнавальный футбол, в котором обе команды забьют – это прогноз на матч. В конце концов уже по теории вероятности в матче «Шахтера» с «Интером» должна пройти ставка обе забьют.

И последнее: в заголовке написано «самый важный матч…», надеюсь, «Шахтеру» удастся обыграть «Интер» 2:1 или 3:1 и сделать так, чтобы самом важным стал поединок заключительного тура против «Шерифа».

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

P.S. Вчера допустил небольшую опечатку в прогнозе на «Динамо», за что хотел бы извинится, ведь подобная ошибка исказила факты, но самое главное – ставка прошла, жаль только, что «Динамо» вылетело.

Статистика прогнозиста: 14 побед, 0 возвратов, 18 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой

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Комментарии 1

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24 ноября 2021г. 17:27
Ха-ха по сравнению чемпионат Украины 2006-2012 с 2019-2021
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