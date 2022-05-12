«Інтер» у додатковий час дотиснув «Ювентус» та виграв Кубок Італії вперше з 2011 року

Перемогу міланцям приніс дубль Перішича

«Ювентус» – «Інтер» / Фото - sportsdesk.com.mt

«Інтер» в феєричному матчі на «Стадіо Олімпіко» переміг «Ювентус» у фіналі Кубка Італії.Команди в основний час зіграли 2:2 і перевели поєдинок до овертайму. В наступні 30 хвилин більше сил залишилося у міланців, завдяки дублю хорватського хавбекакомандасвяткувала перемогу з рахунком 4:2.«Ювентус» раніше вибив з турніру «Самдорію», «Сассуоло» та «Фіорентину». «Інтер» залишив за бортом «Емполі», «Рому» та «Мілан».«Ювентус» –2:4 (0:1, 2:1, 0:2): Алекс Сандро, 50, Влаховіч, 52 – Барелла, 6, Чалханоглу, пен. 80, Перішіч, пен. 99, 102: Перін, Данило (Мората, 41), Кьелліні (Артур, 84), де Лігт, Алекс Сандро (Пеллегріні, 90), Куадрадо, Рабьо, Закарія (Локателлі, 67), Дибала (Кін, 100), Влахович, Бернардески (Бонуччи, 67): Хандановіч, Дарміан (Думфрис, 63), де Врей, Д`Амброзіо (Дімарко, 63; Бастоні, 116), Шкриньяр, Перішич, Брозовіч, Чалханоглу (Відаль, 90), Барелла, Джеко (Корреа, 63), Мартінес (Санчес, 90): Брозовіч, Локателлі, Відаль (119)Відзначимо, що «нерадзуррі» не вигравали Кубок Італії з 2011 року.