Ді Марія прагне стати гравцем «Ювентуса»
«Інтер» у додатковий час дотиснув «Ювентус» та виграв Кубок Італії вперше з 2011 року
Перемогу міланцям приніс дубль Перішича
08:24
«Ювентус» – «Інтер» / Фото - sportsdesk.com.mt«Інтер» в феєричному матчі на «Стадіо Олімпіко» переміг «Ювентус» у фіналі Кубка Італії.
Команди в основний час зіграли 2:2 і перевели поєдинок до овертайму. В наступні 30 хвилин більше сил залишилося у міланців, завдяки дублю хорватського хавбека Івана Перішича команда Сімоне Індзагі святкувала перемогу з рахунком 4:2.
«Ювентус» раніше вибив з турніру «Самдорію», «Сассуоло» та «Фіорентину». «Інтер» залишив за бортом «Емполі», «Рому» та «Мілан».
Кубок Італії. Фінал
«Ювентус» – «Інтер» 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Голы: Алекс Сандро, 50, Влаховіч, 52 – Барелла, 6, Чалханоглу, пен. 80, Перішіч, пен. 99, 102
«Ювентус»: Перін, Данило (Мората, 41), Кьелліні (Артур, 84), де Лігт, Алекс Сандро (Пеллегріні, 90), Куадрадо, Рабьо, Закарія (Локателлі, 67), Дибала (Кін, 100), Влахович, Бернардески (Бонуччи, 67)
«Інтер»: Хандановіч, Дарміан (Думфрис, 63), де Врей, Д`Амброзіо (Дімарко, 63; Бастоні, 116), Шкриньяр, Перішич, Брозовіч, Чалханоглу (Відаль, 90), Барелла, Джеко (Корреа, 63), Мартінес (Санчес, 90)
Попередження: Брозовіч, Локателлі, Відаль (119)
Відзначимо, що «нерадзуррі» не вигравали Кубок Італії з 2011 року.
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