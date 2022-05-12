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Футзал. Товарищеский матч. Испания - Украина

«Інтер» у додатковий час дотиснув «Ювентус» та виграв Кубок Італії вперше з 2011 року

Перемогу міланцям приніс дубль Перішича
Футбол Серия А (Италия)
08:24
«Інтер» у додатковий час дотиснув «Ювентус» та виграв Кубок Італії вперше з 2011 року
«Ювентус» – «Інтер» / Фото - sportsdesk.com.mt
«Інтер» в феєричному матчі на «Стадіо Олімпіко» переміг «Ювентус» у фіналі Кубка Італії.

Команди в основний час зіграли 2:2 і перевели поєдинок до овертайму. В наступні 30 хвилин більше сил залишилося у міланців, завдяки дублю хорватського хавбека Івана Перішича команда Сімоне Індзагі святкувала перемогу з рахунком 4:2.

«Ювентус» раніше вибив з турніру «Самдорію», «Сассуоло» та «Фіорентину». «Інтер» залишив за бортом «Емполі», «Рому» та «Мілан».
Кубок Італії. Фінал

«Ювентус» – «Інтер» 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: Алекс Сандро, 50, Влаховіч, 52 – Барелла, 6, Чалханоглу, пен. 80, Перішіч, пен. 99, 102

«Ювентус»: Перін, Данило (Мората, 41), Кьелліні (Артур, 84), де Лігт, Алекс Сандро (Пеллегріні, 90), Куадрадо, Рабьо, Закарія (Локателлі, 67), Дибала (Кін, 100), Влахович, Бернардески (Бонуччи, 67)

«Інтер»: Хандановіч, Дарміан (Думфрис, 63), де Врей, Д`Амброзіо (Дімарко, 63; Бастоні, 116), Шкриньяр, Перішич, Брозовіч, Чалханоглу (Відаль, 90), Барелла, Джеко (Корреа, 63), Мартінес (Санчес, 90)

Попередження: Брозовіч, Локателлі, Відаль (119)

Відзначимо, що «нерадзуррі» не вигравали Кубок Італії з 2011 року.
Владимир Кириченко
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