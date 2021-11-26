Украинский талант «Шахтера» заинтересовал одного из грандов Примеры
«Интер» включился в борьбу за форварда «Ривер Плейта». Конкурент для «Шахтера»
Чемпион Италии заинтересован в услугах 21-летнего аргентинца
26 ноября 08:21
Хулиан Альварес / Фото - juvefc.com«Интер» стал еще одним клубом, который заинтересован в услугах нападающего «Ривер Плейта» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса. Об этом в Twitter сообщает известный инсайдер Николо Скира.
Как утверждает источник, в ближайшее время заместитель спортивного директора «Интера» Дарио Баччин вылетит в Аргентину, чтобы посмотреть один из матчей с участием Альвареса.
В текущем сезоне в активе Альвереса 20 голов и 13 ассистов в 41 матче за «Ривер Плейт» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» был готов заплатить 20 миллионов евро за нападающего. Также в списке претендентов на 21-летнего Альвареса – «Реал», «Ювентус», «Милан», «Тоттенхэм» и «Байер».
Комментарии 0