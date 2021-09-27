«Интер» вновь хочет купить Малиновского

Миланский клуб был впечатлен игрой хавбека «Аталанты»

Фото: Atalanta

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский привлек внимание «Интера».

«Нерадзурри» впечатлены игрой полузащитника в очном матче. Украинец поучаствовал в двух забитых мячах команды.

К вопросу о трансфере «Интер» может перейти уже зимой. За своего игрока «Аталанта» попросит не менее 30 миллионов евро, сообщает goal.com.

«Интер» интересовался Малиновским год назад еще при Антонио Конте.

Также сообщалось об интересе к нему со стороны «Наполи».