«Интер» впервые за 25 лет выиграл 5 матчей подряд в чемпионате Италии всухую

Команда Индзаги разнесла «Салернитану»

Фото: Getty Images

Миланский «Интер» впервые за 25 лет выиграл 5 матчей подряд в рамках чемпионата Италии всухую, сообщает Opta Sports.

В целом, это третий раз в истории, когда такое случалось с «нерадзурри», сообщает источник. Впервые – в 1989-м году, во 2-й раз – в 1996-м.

Напомним, в матче последнего тура Серии А «Интер» разбил «Салернитану» (5:0).

В турнирной таблице чемпионата Италии команда Симоне Индзаги является единоличным лидером.