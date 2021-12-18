Чемпионат Италии. «Салернитана» разгромно проиграла «Интеру». Как это было
«Интер» впервые за 25 лет выиграл 5 матчей подряд в чемпионате Италии всухую
Команда Индзаги разнесла «Салернитану»
08:59
Фото: Getty Images
Миланский «Интер» впервые за 25 лет выиграл 5 матчей подряд в рамках чемпионата Италии всухую, сообщает Opta Sports.
В целом, это третий раз в истории, когда такое случалось с «нерадзурри», сообщает источник. Впервые – в 1989-м году, во 2-й раз – в 1996-м.
Напомним, в матче последнего тура Серии А «Интер» разбил «Салернитану» (5:0).
В турнирной таблице чемпионата Италии команда Симоне Индзаги является единоличным лидером.
Комментарии 0