«Интер» впервые за год не забил в матче Серии А

С «Аталантой» миланцы сыграли вничью

Фото: football-italia

«Интер» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0) в матче 22 тура Серии А.

Таким образом, прервалась голевая серия «нерадзурри» в чемпионате, которая насчитывала 39 матчей, сообщает Opta.

В последний раз чемпион Италии не забил почти год назад – 23 января в игре с «Удинезе» (0:0). Тогда еще тренером был Антонио Конте.

Несмотря на ничью «Интер» остался лидером Серии А.