Малиновский бы пригодился. «Аталанта» и «Интер» мячей не забивали
«Интер» впервые за год не забил в матче Серии А
С «Аталантой» миланцы сыграли вничью
12:50
Фото: football-italia
«Интер» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0) в матче 22 тура Серии А.
Таким образом, прервалась голевая серия «нерадзурри» в чемпионате, которая насчитывала 39 матчей, сообщает Opta.
В последний раз чемпион Италии не забил почти год назад – 23 января в игре с «Удинезе» (0:0). Тогда еще тренером был Антонио Конте.
Несмотря на ничью «Интер» остался лидером Серии А.
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