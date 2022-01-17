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«Интер» впервые за год не забил в матче Серии А

С «Аталантой» миланцы сыграли вничью
Футбол Серия А (Италия)
12:50
«Интер» впервые за год не забил в матче Серии А
Фото: football-italia

«Интер» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0) в матче 22 тура Серии А.

Таким образом, прервалась голевая серия «нерадзурри» в чемпионате, которая насчитывала 39 матчей, сообщает Opta.

В последний раз чемпион Италии не забил почти год назад – 23 января в игре с «Удинезе» (0:0). Тогда еще тренером был Антонио Конте.

Несмотря на ничью «Интер» остался лидером Серии А.

Андрей Усмонов
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