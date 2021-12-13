«Интер» вышел в лидеры Серии А, разгромив дома «Кальяри»

Мартинес оформил дубль

Фото: inter.it

«Интер» в матче 17 тура Серии А дома разгромил «Кальяри».

Матч для чемпионов Италии выдался очень легким. Еще в первом тайме Мартинес мог оформить дубль. Первый мяч он забил в середине тайма, а вот пенальти в конце реализовать не смог.

В начале второй половины Санчес удвоил преимущество хозяев, чуть позже Чалханоглу сделал счет разгромным, а через несколько минут Лаутаро оформил дубль.

«Интер» вышел в лидеры Серии А. У «Милана» на 1 очко меньше.

Серия А. 17-й тур:

«Интер» – «Кальяри» 4:0

Голы: Мартинес, 29, 68, Санчес, 50, Чалханоглу, 66

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Думфрис (Димарко, 72), Барелла, Брозович (Видаль, 72), Чалханоглу (Сенси, 76), Перишич (Дзанотти, 83), Мартинес (Сатриано, 72), Санчес.

«Кальяри»: Краньо, Касерес (Дзаппа, 70), Годин, Карбони (Оберт, 82), Белланова, Дейола (Олива, 82), Грасси (Ликояннис, 59), Марин, Далберт, Кейта Бальде (Паволетти, 70), Жоао Педро.