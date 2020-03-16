«Интер» лишь в концовке матча вырвал победу над «Торино»
«Интер» заинтересован в услугах Матича
Конте намерен видеть в рядах совей команды хавбека «Манчестер Юнайтед»
15 марта 11:58
Неманья Матич / Фото - forbes
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич может пополнить ряды миланского «Интера».
Главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте лично заинтересован в услугах 32-летнего серба. Об этом сообщает Calciomercato. Сообщается, что наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо также хочет заполучить Матича.
В нынешнем сезоне на счету серба 15 матчей в рамках АПЛ.
Напомним, в 27-м туре итальянской Серии А «Интер» на выезде сыграл вничью с «Торино».