Перишич: «Интер» не выходил в плей-офф ЛЧ больше 10 лет, поэтому матч с «Шахтером» был очень важным для нас»
«Интер» желает заключить новое соглашение с Перишичем
У 32-летнего хорвата есть предложения от клубов АПЛ и Бундеслиги
26 ноября 10:39
Иван Перишич / Фото - sempreinter.com«Интер» намерен в ближайшее время вновь сесть за стол переговоров с хорватским хавбеком Иваном Перишичем относительно подписания нового соглашения.
Как в сообщает в Twitter журналист Николо Скира, итальянский гранд хочет предложить полузащитнику контракт до лета 2024 года, но при этом зарплата игрока снизится с 5 миллионов евро в год до 3,5-4.
Отметим, что Перишич забил три гола в 11 матчах текущего розыгрыша Серии А.
Ранее сообщалось, что 32-летний Перишич, договор с которым рассчитан до лета 2022 года, отказался продлевать контракт из-за ультиматума со стороны клуба. У него есть предложения от клубов из Германии и Англии.
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